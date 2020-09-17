藝人小鬼黃鴻升昨（16）日被父親發現猝逝於北投家中，享年36歲，消息一出令人震驚，演藝圈各界好友紛紛弔念，直呼多希望這是一場夢。而他的初戀女友楊丞琳第一時間得知消息，更是哭到無法自己，情緒崩潰發文「謝謝大家對我的關心，我不會假裝我很好，我沒事，因為不可能更好，不可能沒事。」字裡行間都令人感到不捨。

楊丞琳與小鬼是華岡藝校同班同學，兩人戀情維持2年，但分手後依然維持良好關係。前（2018）年楊丞琳在「青春住了誰」演唱會上，曾邀請小鬼擔任嘉賓，兩人合唱《海波浪》後，隨即擁抱，當時的小鬼也回憶當年說道，「比大家都還早成為丞琳的粉絲，更幸福也更幸運一點，幫她寫功課、去福利社買東西給她吃，她一路走來真的很努力，堅持在音樂及戲劇不同的地方努力。」

小鬼曾擔任楊丞琳演唱會嘉賓，兩人合唱並追憶當年在學時的回憶，並坦言彼此都是重要的人。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）

楊丞琳也激動表示「當時我要邀請鴻升的時候，他很驚訝直問我真的假的，我就想說我青春住了誰，我的青春不就是有他嗎？所以怎麼可能沒有他。」語畢立刻引發台下粉絲尖叫。她更提及，「當年默默無名的她，在未還沒正式簽約當藝人時，小鬼就一路看著她，直至簽約當藝人後，我又自以為很紅，跟他走在路上，一有人看見我就把他甩開。」無台上小鬼更用戲劇誇張化的方式呈現當年的狀況。

她說小鬼一路看著她，這十幾年快要二十年的時間，終於可以站在滿滿都是觀眾的舞台，所以小鬼能夠出席演唱會，對她來說很重要。她強調，「我們不是只是出現在彼此的青春，我們其實是一直出現在彼此的各個階段，當然包含未來也是。」

楊丞琳與小鬼是罕見的情侶分手後，還能如此相處自在的一對，楊丞琳曾經提到，「這樣的友誼世界上微乎其微，覺得遇到這樣的初戀，讓我的感情觀很健康。」今年楊丞琳也曾擔任小鬼主持的《綜藝玩很大》嘉賓，小鬼在遊戲中不慎弄髒了臉，她貼心地替他擦拭；小鬼也揹著她進行遊戲，兩人合作展現絕佳的默契。

楊丞琳今年曾上小鬼主持的綜藝節目，兩人默契絕佳，如今只剩回憶。（圖／翻攝自楊丞琳臉書）

如今發生憾事，說好要延續一輩子的友情，讓她難以置信，悲痛地在社群發長文，也透過經紀人回應：「我沒有辦法形容我有多痛，鴻升對我來說就像家人般的存在，知道這個消息我真的沒有辦法接受；他的好，我永遠都會記得，也請大家記住他努力、認真、有才華的樣子。我會永遠想念他。」

(中時新聞網)