美國聯準會維持基準利率不變，並暗示當前近零的利率水準將維持到2023年，惟受科技股翻黑打擊，隔夜美股尾盤由升轉跌，終場三大指數漲跌互見，那斯達克指數更跌逾1%，表現相對疲弱，周四香港恆生指數開跌0.2%，為24676.41點。國企股(H股)開盤微跌0.03%，為9842.57點。

受隔夜原油價格與美國能源股上漲激勵，中海油開漲1.22%，中石化漲0.9%。阿里巴巴漲多回吐，早盤開跌0.8%。其他藍籌股方面，友邦開跌1.1%，中聯通漲1.09%，交通銀行開漲0.77%。

(時報資訊)