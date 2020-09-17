今年第一季因疫情影響，全球採行隔離封鎖政策，國際廠暫緩資本支出，廢水處理業者萬年清(6624)轉向積極布局台灣市場，首次取得焚化廠廢水處理工程案，將投入處理廢棄物焚燒及廢熱回收發電興建工程的廢水處理系統。

萬年清指出，目前除了首次取得焚化廠廢水工程案，也針對其他類似廢水工程處理系統同步接洽中，相信萬年清除原本深耕食品、化工、造紙、紡織、染整、皮革、製藥等產業廢水處理外，持續跨產業別布局，將對未來營收增加新動能。

台灣市場面對台商回流，創造可見投資與經濟效益外，除大家熟知的缺水、缺電、缺工、缺地、缺人才的經濟發展「五缺」外，台灣，其實更已出現了「第六缺」，缺乏處理工業廢棄物的能量，全台灣現有24座公有焚化廠已進入老年期，當初被定位為處理家庭垃圾，卻長年處理事業廢棄物，導致焚化爐體損傷，台灣事業廢棄物越積越多，為引進「廢轉能」，妥善處理廢棄物，也可綠能發電，建構綠色循環經濟，使廢棄物轉為可再利用能源，進而新設焚化廠提高經濟效益。

萬年清廢水處理技術及工程經驗應用於焚化廠，其所產生的廢水，經廢水處理設備處理後須符合放流水標準，且可再回收利用供廠內部分製程使用，以達到循環經濟的效益。

(時報資訊)