NB需求維持高檔，連接器廠—優群(3217)8月合併營收2.33億元，年成長0.54%，從目前訂單來看，優群預估，第3季營收可望與第2季差不多，毛利率及獲利可望持穩，為因應未來成長需求，公司將啟動大陸昆山廠與遂寧廠擴產，台灣廠也將跟進擴產。

第3季傳統旺季未如預期旺，不過因全球疫情依舊嚴竣，NB需求延續第2季高峰，讓優群第3季業績維持高檔，8月合併營收2.33億元，年成長0.54%，累計前8月合併營收為16.36億元，年成長22.11%。

就產品來看，優群因具有採自動化程度高的SMT製程優勢，在Long Dimm產品方面，先前客戶因價格與供應商考量，多數還是採DIP製程，但因應DDR5世代的即將啟動，未來加速轉換至SMT製程將是趨勢，不少客戶在現有DDR4產品開始導入SMT製程，也帶動優群相關營收從年初的1%左右明顯上揚，全年佔比有機會達3%到5%。

在Type C方面，受惠於客戶轉單效應，優群今年Type C產品出貨穩定放量，預估全年佔比可望達7%，明年亦將隨著Type C滲透率提升，相關產品營收可望較今年大幅成長。

受惠宅經濟帶動NB需求強勁，優群第2季營收及獲利同步創下新高，上半年單季稅後盈餘達1.6億元，年成長74%，單季每股盈餘為1.96元，累計上半年稅後盈餘為2.77億元，年成長89.72%，每股盈餘為3.38元，從目前訂單來看，優群預估，第3季營收可望與第2季差不多，毛利率及獲利可望持穩。

優群近期完成現金增資，公司將啟動大陸昆山廠與遂寧廠擴產，台灣廠亦將跟進擴產，以因應客戶未來成長需求。

(時報資訊)