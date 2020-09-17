東和鋼鐵(2006)受惠營建需求熱絡，加上營運績效轉好，上半年獲利年增逾六成；展望下半年出貨可望逐步增溫，第四季旺季需求可期，下半年營運可望比上半年更好，全年獲利將比去年大幅成長。外資連七天共計買超26438張，今早股價再創31.3元新高。

今年隨著基礎建設、台商回流、公共工程案及民間住宅案等營建需求都頗熱絡，東鋼的鋼筋、型鋼在手訂單預計執行到2021年第二季，下半年展望仍樂觀。

第三季營建案量攀高，但因嚴重缺工，使得東鋼第三季以來不少出貨遞延，展望第四季不利的狀況可望趨緩，加上第四季為傳統出貨旺季，法人估公司下半年獲利表現可望優於上半年，推升全年獲利較去年大幅成長逾六成。

東鋼桃園廠軋鋼一線、二線及越南廠今年以來生產規模提升，加上產品價格持穩，維持獲利水準，法人估下半年單季毛利率可望維持在第二季的逾13%水準，估東鋼今年稅後淨利挑戰25億元，年增逾60%，EPS上看2.5元。

東鋼第二季營收101.12億元，季增5.33%、年減13.75%，毛利率13.89%，季增0.78個百分點、年增5.21個百分點；稅後淨利7.07億元，季增46.74%、年增92.50%，EPS 0.7元，為2011年第二季以來新高。上半年營收197.12億元，年減15%；毛利率13.51%，年增5.17個百分點；稅後淨利11.73億元，年增63.63%，淨利歸屬於母公司業主11.88億元，比去年同期之7.11億元成長近67%，EPS 1.18元，優於去年同期的0.71元。

(時報資訊)