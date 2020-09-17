婦人誤入雜林找不到回家的路。（鹿港警分局提供／吳敏菁彰化傳真）

「你去哪裡了！」秀水涂姓婦人有失智症狀，日前溜出家門後不見，先生先急如焚騎機車進出附近民宅探尋，秀水分駐所員警見狀覺得怪，攔下盤查，投入協尋，調閱監視器，出現在彰水路2段附近，附近為雜林蔓草叢生，投入地毯式搜索，找到渾身沾滿汙泥，已虛脫躺在地上休息老婦人。

秀水分駐所警員巫書維、柯佩君日前擔服交通稽查勤務時，見1名男子騎乘機車神情焦慮，並多次進入附近民宅，盤問後才知道他的失智症的妻子，早上出門就失蹤了。

員警立即請所內同仁協助，除依規定受理失蹤人口外，並依據涂民所述有關凃婦之外觀特徵及所穿衣物，通報線上巡邏警力全面搜尋，另同步調閱監視器畫面，經比對涂婦最後身影出現在彰水路2段附近，附近多為雜草叢生之田地。

警方對周遭巷弄田地展開地毯式搜索，最後發現涂婦倒臥於雜草叢生處之竹林下，有輕微脫水情況但意識清醒，手腳及衣衫滿是淤泥，研判誤入雜草叢生之竹林內失去方向，中午體力虛脫因此就地躺臥休息，警方隨即聯繫家屬將涂婦帶返家休息，家人感謝不已，一場尋人驚魂記平安落幕。

(中時 )