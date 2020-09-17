國台辦發言人馬曉光16日在例行新聞發布會上應詢表示，今年共有近6800人次台灣學生報考大陸大學，錄取工作目前還沒有完全結束。他並祝賀獲大陸大學錄取的台灣學生順利開啟新的學習生活，學業有成，「我們歡迎他們來大陸實現學業追求和人生夢想。」

大陸歷來較少公布當年被錄取台生人數，更是首次在剛開學時就宣布當年台生報考人次。去年12月25日，中國教育部港澳台辦公室副主任王志偉在北京表示，目前已有超過1萬2000名台灣學生在大陸大學就讀，且近3年來有超過7000名台灣學生獲得獎學金，「愈來愈多台灣青年希望來大陸追夢、築夢、圓夢。」

今年因為疫情的特殊情況，絕大多數陸校都是採取視訊面試台生，甚至直接跳過面試環節，以學測成績錄取。

16日發布會上有記者問，大陸大學已陸續開學，今年大陸大學招收台生以及台生返校報到方面，陸校為台生學習和生活提供了哪些便利？目前陸生赴台就讀情況如何？

馬曉光回答，今年年初暴發的新冠肺炎疫情對兩岸同胞工作、學習和生活造成了衝擊，台灣學生報考大陸大學也受到影響。與此同時，民進黨當局對兩岸交流的阻撓限制和對台灣民眾的威脅恐嚇更是變本加厲。在這種情況下，許多台灣學生堅持報考大陸大學，大陸各相關大學努力為台灣學生報考創造良好條件。

他說，在新學期開學之際，大陸教育部已對全大陸大學、中小學和托幼機構秋冬季新冠肺炎疫情防控工作作出了全面部署，近期又專門對港澳台師生復學復課作出具體安排。各地各大學結合各自實際情況，分批分類、合理有序地安排師生返校。台灣學生按照就讀學校所在地的有關規定完成防疫檢疫監測後，與大陸學生一同開學復課。各大學將對所有學生全流程健康管理，努力確保「零感染」。

馬曉光說，如有台灣學生因各種原因暫時不能返校，學校將採取線上學習、線上輔導等措施保障他們的學業，線上線下的課程是一致的，保證教學品質。各地大學還通過舉辦線上新生訓練營、在台灣舉辦新生見面會、提前寄送專業教材等個性化方式，主動與今年新錄取的台灣學生加強聯繫溝通，盡可能為新生入學提供便利和周到服務。

陸生方面，馬曉光說，今年以來，大陸學生赴台就讀遇到了重重困難，其中既有疫情的影響，更有許多來自台灣方面的人為阻礙。疫情暴發之初，大陸學生就成為第一批被民進黨當局禁止赴台的群體。在疫情有所緩解、台灣地區以外的學生陸續返校複學的情況下，數千名大陸學生仍然被民進黨當局阻止而不能返校。大陸學生多次呼籲民進黨當局改變不合理的政策，但他們一直置若罔聞，直到8月初，所有學位生都可以返校以後才允許陸生返校。許多陸生還反映，疫情期間，他們就讀的台校沒有對教學調整事宜作出妥善安排，使學業受到很大影響。大陸學生赴台就讀面臨困難和複雜的環境，這也是大陸教育部決定暫停今年大陸各地各學歷層次畢業生赴台升讀的重要原因。

他還表示，對於那些過去報考、現在仍在台灣學習的大陸學生，大陸方面將持續支援他們通過適當方式維護自身應有的權益。

(旺報 )