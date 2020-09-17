美國國務院主管經濟成長、能源與環境次卿克拉奇（Keith Krach）將於17日下午3點抵台訪問，美國國務院發布訊息表示，克拉奇是要來參加前總統李登輝的告別禮拜，但是未提及雙方將舉辦「台美經濟與商業對話」，外界質疑蔡政府開放美豬、美牛所換來的雙邊對話，已經被取消。

美國國務院表示，美方將透過共享政治、經濟價值，維繫與台灣的強健關係及其蓬勃民主，以緬懷李登輝政治遺產。

駐美代表蕭美琴表示，這次向美方洽排訪團，主要是針對李前總統追思活動。至於經濟對話，因為涉及面向廣泛，駐美代表處正持續與美方就形式、議題、時程進行磋商。相信這次訪團也能先交換意見，對後續經濟對話做更周延的準備跟安排。克拉奇此行不會進行台美經濟與商業對話。

總統府發言人張惇涵回應表示，台美經濟對話的實質進行，由於涉及廣泛，相關議題、討論形式與時程等具體安排，均在積極磋商中。希望此次與美方代表團面對面交換意見後，能助益後續高階對話的順利展開。

(工商 )