運動迷、攝影迷，還有期待找尋新的Vlog設備的朋友們快看，GoPro公司正式發表新款相機 HERO9 Black，具備支援 5K 影片、2000 萬畫素照片的全新傳感器、新一代 HyperSmooth 超強防手震 3.0 影像穩定功能和相機內置地平線修正功能、全新正面顯示屏、尺寸更大的背面顯示屏、電池續航也提升 30%，更有 Max 鏡頭選配模組，要滿足所有用戶對於GoPro在拍攝上的期待。

GoPro HERO9 Black。（GoPro提供／黃慧雯台北傳真）

GoPro HERO9 Black 擁有2360萬畫素的傳感器，可拍攝 5K 30fps、4K 60fps、2.7K 120fps 影片，5K影片比4k更是多了77%的像素，也是目前全球運動攝影機最強規格!

GoPro HERO9 Black 擁有全新1.4英吋前置彩色顯示屏，和更大的2.27 吋後置屏幕(比HERO8 大了16%)對於拍攝Vlog或者拍攝群體照，這些需要確認構圖的場景時，前後螢幕屏幕將更加實用。且前後兩個屏幕是同時開啓的，解決了用戶需不斷地手動切換前後屏幕的麻煩。

新一代 HyperSmooth 超強防抖 3.0 帶來了驚人的地平線修正效果，無論是在手持場景下， 還是固定在其他設備上，將獲得一種穩定器般的專業拍攝體驗。無論是拍攝時相機輕微傾斜(不論是手持拍攝或將GoPro架在一些運動設備上拍攝)， HERO9 會自動幫你調整地平線， 讓你持續地拍攝出平穩的5K畫質。

GoPro HERO9 Black實拍作品（1）。（GoPro提供／黃慧雯台北傳真）

GoPro HERO9 Black實拍作品（2）。（GoPro提供／黃慧雯台北傳真）

GoPro HERO9 Black實拍作品(3)。（GoPro提供／黃慧雯台北傳真）

與 HERO8 相比， HERO9 Black 電池續航 電池容量從原先的1220mAh 提升至1720mAh 整題提升 30%，低溫環境下性能表現提高。此外，除了 HERO9 Black 實現 Max HyperSmooth 超強防抖穩定功能和 Max SuperView 超廣角照片和影片。之後將􏰁新推出可拆卸鏡片蓋玻璃，並通過加入一些炫酷的配件，來增加它的功能性。

HERO9 Black 搭配的 TimeWarp 3.0，這是一個能將長時間動態進行壓縮，製作成一段超酷短片的工具，HERO9 Black 在以前的基礎上加上了Speed Ramp 瞬息變速新功能。當拍攝移動延時中切換回「實時」速度時，將支持音頻的錄制當下的聲音。以外你可以把「實時」的真實速度 改為半速，將畫面從延時的超高速，一秒進入慢動作，這將可以創作出更特別更衝擊的影片內容。

GoPro HERO9 Black另可支援1080p 影片直播、1080p 網絡攝影機模式，且支援預錄拍攝、LiveBurst 實況照片、排程拍攝和限時拍攝 SuperPhoto 智能照片 + HDR 夜景縮時錄影等獨特功能。擁有 3 個具備高級降風噪功能的麥克風，語音控制則可識別 11 種語言 + 6 種口音的 14 條命令。跟過往一樣堅固耐用，支援10米防水。

GoPro HERO9 Black採用了和以往不同的包裝材料，更為環保。（GoPro提供／黃慧雯台北傳真）

GoPro以行動支持環保，HERO9 Black 包裝外殼上捨棄塑料材料，改以高品質且旅行包裝，可裝下額外的固定座和配件，提升了產品價值。且可相容於 HERO9 Black 的 Max 鏡頭選配模組、燈光選配模組、顯示選配模組和媒體選配模組。

全新 Max 鏡頭選配模組(新台幣3,500元)為 HERO9 Black 帶來卓越的 Max HyperSmooth 超強防手震影像穩定功能和低失真、超寬的 Max SuperView 超廣角視野，解析率高達 2.7K60 幀。Max 鏡頭選配模組還支持水平鎖定，即使將相機旋轉 360 度也不受影響。幫助社群媒體製作人、電影和電視專業人員以及週末探險活動者等拍攝出令人驚艷、具有創造性的多樣化內容。

相容HERO9 Black 的選配模組還包括適用於 HERO9 Black 的媒體選配模組(新台幣3,180 元，現配備可拆卸泡沫防風罩)、顯示選配模組(新台幣 3,000元)以及燈光選配模組(新台幣 1,900元)。Max 鏡頭選配模組、HERO9 Black 的媒體選配模組、顯示選配模組，將於 2020年第四季開始發售。

GoPro 已連續三年向用戶發起挑戰，邀請他們使用新款旗艦相機創作精采影片。百萬美元大挑戰向 HERO9 Black 用戶發出邀請，參與者的短片如能入選將於 2020 年 12 月發佈的 HERO9 Black 百萬美元大挑戰影片，即可參與平分 $1,000,000美元的獎金。從今天開始，歡迎 HERO9 Black 用戶拍攝和提交短片，在 GoPro.com/Awards 上參加 HERO9 Black 百萬美元大挑戰。影片提交於 12 月 4 日星期五截止。

HERO9 Black 今天開始全球發售，可在世界各地的指定零售商處購買。此款相機的廠商建議零售價為新台幣16,800 元。GoPro MAX 建議零售價為新台幣 19,600 元；HERO8 Black 新台幣 14,500 元；HERO7 Black 建議零售價為新台幣 10,500 元。

(科技)