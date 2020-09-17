岡山眷村文化協會日前邀請照片曾經報導「63空難」的資深記者廖銘瑞（左起）、前空軍第一後勤支援處退休軍官黃金光先生、前國民黨黨部專責眷村聯絡的專員張振緯、前空軍第一後勤支援處軍官張國興，以及岡山眷村文化協會總幹事莊盛晃回憶當年情形。（岡山眷村文化協會提供／林瑞益高雄傳真）

「63空難」失事現場，目前矗立「72烈士碑」以茲紀念。（莊盛晃提供／林瑞益高雄傳真）

1968年6月3日，1架C-46型運輸機飛往台北，但卻在台南柳營急水溪上空，飛機在空中解體、墜毀溪床，無人生還。岡山眷村文化協會日前邀請退休軍官張國興等人回憶這段往事，岡山眷村文化協會則希望能積極探訪查詢該事件的原貌。

岡山眷村文化協會於9月15日，透過地方人士的幫忙，找來岡山樂群眷村原住戶常溱、李定中、周燕初3人，回憶「63空難」發生前的情形。

3人回憶說，案發當天是端午節假期收假的上班日，當時在北部上班或讀大學的岡山眷村子弟，都返回岡山過節，循例周一上午搭乘從屏東六聯隊起飛、降落岡山機場的C-46型運輸機公務機，北上上班和就學，按當時慣例，軍人和軍眷登記即可免費搭機。

運輸機當天上午8點準時從岡山機場起飛，飛往台北，但起飛不久，運輸機就在台南柳營急水溪上空爆炸解體、墜毀溪床，無人生還。

高雄市岡山眷村文化協會總幹事莊盛晃說，此意外折損大批岡山眷村菁英，但當年處於戒嚴時期，軍方並未對外公佈罹難者名單，也未公開說明墜機原因，加深罹難家屬內心的傷痛，而這起悲劇也淹沒在歲月流轉中，逐漸被人所遺忘。

相關單位在「63空難」失事現場設立「72烈士碑」以茲紀念。碑文上僅簡述失事經過，並羅列18名軍士官姓名、單位，而無一軍眷姓名。經過追查，岡山眷村文化協會已經掌握25名罹難軍眷姓名等簡單資訊，但事實上究竟共有多少軍眷罹難？尚難推論。岡山眷村文化協會希望能早日釐清這個謎團。

(中時 )