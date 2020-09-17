節目主持人「菲姐」甘玉惠與前男友丁洋機交往期間，總共主持269集節目、重播939集，卻沒拿到酬勞，分手後提告向丁求償1477萬元。台北地院審結，扣除請求權時效已過，或無法證明有重播的部分，判丁應給付356萬元，可上訴。

菲姐提告主張，她1998年8月3日與丁男簽協議書，約定自1999年元旦起主持產品促銷節目，每集主持費2萬元，重播1集加付1萬元，2002年9月7日至2007年4月1日間，她主持「菲姐吃香」、「菲姐COOKING SHOW」、「菲姐HAPPY TIME」3個節目共269集，重播939集，故請求丁給付1477萬元。

丁男的律師抗辯，3個節目不在協議書約定範圍內，且菲姐稱未收到主持費，卻還是繼續主持節目，允許節目一再重播，並不合理。

法官認為，菲姐與丁男在主持節目期間同居，關係匪淺，就算沒拿到主持費，確實有可能基於情面繼續做節目，故不採信丁男辯詞；不過，菲姐無法舉證重播939集，且本案請求權時效為15年，自起訴日計算，可請求的時間起點為2003年12月5日，因此只有178集還在時效內，故判丁應給付356萬元。

(中時 )