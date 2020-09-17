衛福部長陳時中抗疫有功，但屢次發言都引發爭議，近來因開放美豬牛進口，更是語出驚人，也遭網友封為「幹話王」，酸他不要自以為幽默。

政府開放進口美豬牛，台北市副市長黃珊珊在臉書砲轟陳時中，「政策不能像月亮，初一十五不一樣。」陳時中15日回應，「月亮初一十五本來就不一樣，我也不是月亮。」

政論直播節目《野台》日前也針對美豬牛議題，整理出「時中幹話大回顧」：

1、進口豬肉不到一成，且一成裡不是每一條豬有用到，想吃還不一定吃得到。

2、瘦肉精確實不太好，但現在萊克多巴胺相對是好的。

3、以前限制30個月以下美牛但那些牛都長大了，現在可以變成開放30個月齡以上的牛隻。

4、被問到是否願意帶頭吃美豬，陳時中則回說，「那樣子也沒問題，但我有三高。」

圖為衛福部長陳時中8月25日出席衛生福利部醫院第七屆優良暨資深典範護理人員頒獎典禮。（鄭任南攝）

此外，先前因新冠肺炎疫情引發小明事件、禁止醫護人員出國、是否有社區感染等爭議，PTT網友也整理出「陳時中幹話語錄」。

1、小明事件中，陳時中曾說，「（小明）自己選擇的國籍，現在自己（小孩的父母）就要承擔」。

2、面對台灣是否有社區感染疑慮，陳時中要民眾「不要過度恐慌」，但隔沒幾天衛福部卻發布「醫事人員禁止出國命令」。

3、對於第24例確診，當時柯文哲稱「我也不知道在哪」，陳時中回嗆「首長要扛起責任，不該害到其他首長」，但最後確認24例在新北。

對於陳時中公開發言惹議，網友表示，「支持度要掉剩幾趴？」「腦袋不清楚當什麼指揮官」「誰選的豬，誰就負責吞下肚」「原來時中已經當選『幹話王』了！」「陳時中都不敢帶頭吃了，要人民相信政府？」「金身真的快破了」，但也有人認為，「還是覺得賴清德比較經典」「幹話王還輪不到陳」「他壓力也很大，盡量以鼓勵代替責備比較好」。

此外，陳時中在防疫過程中也說出不少金句，像是郵輪「寶瓶星號」停靠基隆港，檢疫後確認128名旅客皆陰性反應，陳時中在記者會中高喊「這場仗，我們打贏了！」或是「唯有選擇說真話，防疫工作才有可能成功」、「臉上口罩痕跡，是歷史記錄的痕跡」等語，在當時國內疫情相對險峻的狀況下，給予民眾一劑強心針。

(中時新聞網)