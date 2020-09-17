立法副院長蔡其昌的父親蔡銘霖日前辭世，蔡家14日起在台中清水服務處設置靈堂，蔡英文總統15日前往獻花悼念，今天一早副總統賴清德也到場致意，蔡銘霖遺體將於26日在大甲火葬場進行火化。
蔡其昌的父親蔡銘霖病逝家中，府院高層陸續前往靈堂獻花致意，包括蔡英文總統、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、司法院長許宗力、監察院長陳菊均先後前往悼念，並安慰蔡其昌及蔡母節哀順變。
蔡其昌表示，父親生前就很低調，不喜歡麻煩別人，所以他跟媽媽商量後會挑日子舉行告別式，僅有家祭，不另舉行公祭，預計靈堂會設置2周，供親朋好友捻香致意。蔡其昌父親遺體將於26日在大甲火葬場進行火化。
蔡銘霖育有1子3女，長子蔡其昌近年在政壇嶄露頭角，讓他相當欣慰。蔡銘霖早年在台中清水經營成衣工廠，蔡其昌從政後，蔡銘霖交棒，處於半退休狀態。
蔡銘霖平日行事低調，去年底受肺癌所苦住院抗癌。據了解，蔡銘霖因癌細胞轉移，導致多重器官衰竭，家屬不忍他受苦，同意拔管，13日上午病逝家中，享壽75歲。
(中時 )
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