美國商務部表示，20日前會釐清總統川普(Donald Trump)對WeChat禁令適用範圍和標準，但是為通訊需求而下載的WeChat用戶只要使用不觸及法令，可以繼續使用，不受禁令限制也不會被罰。

商務部長羅斯(Wilbur Ross)稱他並無意將為通訊下載WeChat，認定為必須對用戶處以刑事或民事處罰的交易，並且預定20日前明定禁令涉及那些商業交易。不過司法部門也警告，使用WeChat通訊，仍可能因為涉及的交易而直接或間接受罰。

川普在8月6日頒布命令，禁止美國民眾與企業和WeChat或其母企業騰訊有商務行為，緩衝期45天，以華裔為主的WeChat用戶同盟向舊金山地方法院提出訴訟，希望透過司法的禁制令阻止該命令執行，聽證會17日舉行。

WeChat用戶同盟指控川普禁令將使許多美國民眾和在大陸親友交流唯一管道受打擊。WeChat是大陸最多人使用的通訊App微信海外版，也被不少企業拿來經商、被組織或宗教活動利用來維持日常聯繫運作，而且也是大陸相關新聞重要來源。據一些研究數據顯示，WeChat在美國下載累計已超過1900萬次。

(中時新聞網)