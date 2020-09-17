天使今日賽前戰績20勝29敗，在美聯倒數且排不進前8名，不過仍還有一線希望，天使總教練隊麥登(Joe Maddon)表示自己每天都在排出最佳先發陣容來想辦法取得勝利，不過顯然大谷翔平不在他的名單內，「坦白說，他的打擊效果不太好。」

近4場天使的比賽大谷翔平都沒有如往常擔任指定打擊出賽，他本季37場比賽中，敲出25支安打，有5發全壘打、20分打點，不過打擊率僅有1成89。麥登坦言大谷翔平陷入低潮，「現在讓大谷上場面對一些人，可能讓他的狀況更糟。」

「我們在漫長的賽季中，相信他會沒事的，但就目前而言，我們要想辦法擠進季後賽，我僅想著如何讓隊伍在未來一周或10天內達成目的。」天使仍有機會前進季後賽。

近幾場比賽大谷從指定打擊退下，連續4場比賽沒先發，明日對上響尾蛇的比賽，對手要派出左投手艾力克斯楊(Alex Young)，預計大谷也不會先發，今年大谷對左投的成績不理想，本季47打數中僅繳出1成54的打擊率，且沒有全壘打、只有1分打點。

「顯然，他現在有一點找不到方向，但他仍在努力練習，仍是一個出色的選手。」即使大谷本季無法登板，打擊方面也沒有太多貢獻，但麥登仍相當願意相信他，「稍微踩下煞車，讓他重組再出發，相信他會回到該有的表現。」

(中時 )