日本27歲寫真女星橋本梨菜，日前獲邀演出電影《迷途偶像少女地獄變》（はぐれアイドル地獄変），在劇中飾演空手道少女的她，在13日舉辦的宣傳活動上也換上劇中所穿的比基尼大秀火辣身材，讓現場熱血沸騰。

橋本梨菜一出道便以黝黑的小麥肌與傲人G罩杯受到大批粉絲的喜愛，先前所推出的大尺度半裸寫真集更創下驚人銷售，還因此有了「浪速的黑鑽石」、「日本第一黑肉寫真偶像」的美譽。

在 Instagram 查看這則貼文 橋本梨菜（@hashimoto_rina_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 7 日 上午 8:03 張貼

日前接下改編自漫畫的電影《迷途偶像少女地獄變》（はぐれアイドル地獄変）的女主角後，橋本梨菜再度人氣攀升。故事內容講述一名來自沖繩的空手道少女，為了實現歌手夢想而獨自前往東京打拼，卻在三流經紀事務所的星探誘騙下拍攝了首部AV作品，還一人挑戰100名男優，最後憑著超強的格鬥實力突破危機。

在 Instagram 查看這則貼文 橋本梨菜（@hashimoto_rina_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 13 日 上午 8:35 張貼

15日在東京池袋與秋葉原的造勢活動上，橋本梨菜也換上劇中所穿的空手道服及粉色比基尼，一脫掉外衣前凸後翹的火辣身材立刻乍現，讓現場閃光燈不斷，也在網路上造成話題。

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(中時新聞網)