前總統李登輝明天在淡水舉行追思會，前總統陳水扁今在臉書表示，李前總統向阿扁唯二人事推薦，只有重要部署黃昆輝與黃正雄；至於蔡英文擔任陸委會主委，外傳也是李前總統推薦，「這是沒有的事」。

蔡英文被延攬擔任陸委會主委，陳水扁刻意將涉外事務交給前朝人馬，外界認為，是李登輝的託付。陳水扁今在臉書指出，李前總統從未跟阿扁親口推薦人事案，除了黃昆輝跟黃正雄。

他說，李前總統在連戰輸掉二千年總統大選，被迫辭卸國民黨主席，黨秘書長黃昆輝跟副秘書長黃正雄跟著請辭。

他指出，李前總統唯一一次跟阿扁請託安排黃昆輝擔任有給職資政、黃正雄出任有給職國策顧問；李前總統為重要部屬著想，阿扁當然照辦。

扁表示，至於蔡英文出任陸委會主委、簡又新擔任外交部長、羅福全駐日代表，外傳也是李前總統推薦，這是沒有的事，李前總統女婿賴國洲出任台視董事長，是阿扁主動照顧，跟賴的岳父無關。

(中時 )