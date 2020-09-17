據住展雜誌統計，今年截至8月底止，台北市新成屋、預售屋累計推案量達2,360億元，比去年全年推案量差距僅約百餘億元。估計今年9月到年底，北市還有大約900億元至1,200多億元左右的案量會推出，已篤定改寫近十年新高，甚至有機會挑戰刷新歷史新高紀錄。北市12個行政區中，信義、士林與南港等三個區域推案量達3百億元以上，其他行政區大多呈現正成長，僅中正、萬華等兩區推案量大幅度衰退。其中，萬華區是北市市況最弱的區域，今年反而出現推案、買氣皆冷的情況。

住展雜誌研發長何世昌表示，雖然今年北市推案量極大，但市場卻與往年大為不同。第一個不同，是今年具指標性的新豪宅案相對少，不像往年推案爆量時，指標豪宅案扮演了帶頭向前衝的角色。反觀今年北市新建案市場，主要是由中、小坪數房型領銜演出，一眾蝦兵蟹將堆疊出驚人巨量。第二個不同，在於都更、危老建案的案量與比重大增，相關數據遠遠高於往年。第三個不同，則是商、廠辦推案量激增，前8個月釋出的量體約2百億元，占北市總案量約一成左右。

何世昌指出，一般印象中北市素也少、新房子也蓋得少，但北市房地產結構就像月臉的臉一樣偷偷的在改變。台北市不少透天厝原本一棟是一戶，由於都更、危老高額容積獎勵的關係，「一戶變十幾戶、兩戶變三十幾戶」，這種「老房子生新房子」的特性正在改變市場供給。對購屋族而言，因都更、危老案多位在菁華路段，最直接的感受是市中心建案選擇變多了。但對業者而言，當北市供給因都更、危老爆量而邁入「高原期」，未來幾年推案量若居高不下，銷售的風險將逐漸上升。

(時報資訊)