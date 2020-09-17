雲端運算服務公司Snowflake周三在紐約證交所首日掛牌交易，是歷來規模最大的軟體公司IPO，該公司股價終場飆升逾111%。

Snowflake周三股價以245美元開出，並收在253.93美元。前一日，該公司將其首度公開發行（IPO）價格訂為120美元，高於其周一估算的介於100～110美元，並遠超出其上周提出的介於75～85美元。

周三終場Snowflake股票市值達到704億美元，是2月估值（124億美元）的5倍多。以開盤價估算，Snowflake成功募資逾30億美元，在軟體產業間拔得頭籌。

投資人早已對這家雲端軟體獨角獸公司的風光上市寄予厚望。Snowflake年營收為5億美元，且今年上半年營收已成長逾130%。此外，該公司上周提交的監管文件披露巴菲特（Warren Buffett）旗下投資公司波克夏·海瑟威（Berkshire Hathaway）與Salesforce同意在當前的私募回合中，以IPO價格分別購進2.5億美元Snowflake股票，形同在上市前獲得重大的信任票。波克夏亦同意在次級交易市場中購進404萬股Snowflake股票。

Snowflake透過提供雲端技術讓客戶能快速分析與分享龐大數據，並在必要時擴大容量，而非依賴與硬體綁定的資料庫，在公共雲市場上快速成長。由Snowflake打頭陣，本周將有數家科技公司掛牌交易，將是今年美國IPO最忙碌的高峰期之一。

(時報資訊)