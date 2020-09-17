工業電腦廠振樺電（8114）股東常會通過配息4.5元，今（17）日以79.5元參考價除息交易。振樺電今日開高小漲，最高上漲0.88％至80.2元，填息率約15.56％，早盤維持逾0.5％漲幅，於填息路上穩健前行。

振樺電因新冠肺炎疫情衝擊終端市場需求能見度，2020年上半年合併營收37.64億元、年減20.55％，為近3年同期低點，歸屬母公司稅後淨利0.26億元，季增達60.22％、仍年減76.77％，為歷史次低，每股盈餘（EPS）0.35元。

不過，振樺電8月自結合併營收6.97億元，雖仍較去年同期9億元減少22.61％，但較7月6.23億元成長11.77％、站上今年以來新高。累計前8月合併營收50.85億元，較去年同期64.56億元減少21.23％，仍創同期第三高。

振樺電表示，集團各事業群中以工業電腦受影響較輕、表現相對穩定，POS及KIOSK因原定出貨多集中於受衝擊最大的零售及餐飲旅遊娛樂相關應用，面對終端市場不確定性並考量客戶信用風險，坦言在通路市場全面解封前影響仍大，短期營運動能仍承壓。

對此，振樺電持續調整產品策略及優化營運結構，並完成新一代Android平台開發，瞄準潛在中小型營運商結帳系統升級商機。在疫情影響及全球地緣政治激烈角力下，集團預期終端營運商及設備品牌廠版圖將重新洗牌，盼能在政經新常態確立後展現優勢。

基於疫情催化社交距離新常態，市場對自助服務需求日益增加，振樺電新推出的模組化自助服務設備市場反應良好。集團也結盟美國各領域頂尖軟體商，積極打造自助結帳、語音控制及無接觸自助服務設備，以掌握新常態下的市場新趨勢。

(時報資訊)