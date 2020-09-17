藝人「小鬼」黃鴻升昨(16日)突傳在住處猝逝，被發現時大體已呈屍僵反應，由於明顯死亡並未送醫，享年36歲，目前研判是從浴室走出來，不慎滑倒後重創頭部造成死亡，詳細死因得等解剖才能釐清，噩耗傳出後演藝圈好友紛紛PO文悼念，而生前傳緋聞的中信兄弟啦啦隊成員峮峮，也PO文悲痛認愛：「可是黃鴻升，我只想要你」，讓網友看了相當心疼。

「小鬼」黃鴻升傳出噩耗後，演藝圈好友紛紛發文悼念，「初戀女友」楊丞琳第一時間得知消息，更是哭到無法自己，待情緒平復後才在社群網站回應，她先是感謝來自外界關心，坦言不會刻意假裝自己很好，因為不可能好，不可能沒事，此外傳出緋聞的中信兄弟啦啦隊成員峮峮，更是情緒崩潰首度發聲：「我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎對不起，破壞了我們的約定」，等同公開認愛，此外更透露2個禮拜前小鬼突然說不要結婚，原來是擔憂發生不測，自己可以是一張白紙嫁給別人，對此峮峮悲痛表示：「可是黃鴻升，我只想要你」，讓人為之鼻酸。

眾圈內好友發文哀悼小鬼驟逝。（製表／中時新聞網）

吳宗憲和小鬼亦師亦友。（圖／中時資料照片）

吳宗憲和KID在《綜藝玩很大》中跟小鬼合作，昨天聞小鬼死訊，KID第一時間悲痛難以言語，兩人不只工作有交集，當年KID服兵役，小鬼義不容辭，幫忙代班主持2節目，KID回憶兩人曾和大家去龜山島夜宿、去基隆和小琉球玩，「我因為不舒服，不喜歡開車的你主動開車戴我回家」，吳宗憲也說：「你答應要陪憲哥去打球的，我們永遠都愛你！你的任務完成了！安心的去吧！你是我們永遠的家人！」

賈靜雯難過分享家裡3個孩子都很喜歡小鬼。（圖／翻攝自賈靜雯AlyssaChia臉書）

育有三個寶貝女兒的賈靜雯昨夜也發文表示，小鬼在她家三個孩子心中存在感超大，大女兒Angel因為他開始學畫畫，「討厭你這樣的告別，我們三個寶貝，還等著小鬼乾爹給的嬉鬧幸福，但，你卻去另一個星球玩耍，讓我們措手不及」，修杰楷也無奈說：「我知道你一定會說：修杰楷，你是我們裡面最man的耶，你哭屁呀⋯因為我真的很想你⋯捨不得你。」

(中時新聞網)