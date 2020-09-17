是德科技（Keysight）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布擴展KeysightCare計畫，讓更多的客戶能優先獲得快速可靠的技術支援。

KeysightCare是可擴充的支援服務套裝方案，針對儀器、軟體、量測和測試應用，提供最齊備的支援，方便客戶經由單一服務窗口，獲得一流的測試和量測專業知識。現在，這個高度整合的支援模式備有五種服務等級供客戶選擇，以滿足其特定硬體、軟體和技術支援需求。

是德科技於2020年8月24日發布由第三方市調公司進行的調查報告，調查結果顯示，幾乎所有受訪企業均表示，在設計和開發電子產品時，測試設備的配置、維護和培訓問題，使得他們付出了專案延遲的高昂代價，而這其實是可以避免的。

此調查報告指出，有97％的受訪者曾面臨專案延遲的挑戰，直接導致公司蒙受業務損失。此外，有90％的受訪者表示，他們希望能從公司外部汲取測試專業知識，讓測試團隊能更快聯絡技術支援專家並隨時存取知識庫，以便大幅提高工作效率。

KeysightCare技術支援是KeysightCare系列產品的最新成員，可全面支援客戶現場的所有是德科技儀器，不論其效能等級、使用機型、保固期限或停產狀態為何。在2018年11月初之後出貨的多數新款儀器和軟體，均隨附標準的KeysightCare Assured等服務。由於客戶的研發和製造測試配置，多半仍使用先前採購的設備，因此需要快速且萬無一失地取得技術支援及專家協助。

KeysightCare技術支援可在保證的回應時間內，提供即時的技術專家支援。此外，客戶可隨時至KeysightCare入口網站和24小時全年無休的知識中心，查閱是德科技針對尖端技術提供的豐富研發專業知識、數千篇的技術專文，以及程式範例。這些全都是歷經數十年累積的成果。

台灣是德科技總經理張志銘表示，在使用測試與量測儀器和軟體時，客戶經常遇到種種挑戰時，因此希望能更快獲得技術支援。自2018年推出KeysightCare以來，我們已將保證的回應時間縮短了50％，並持續投資於我們的全球支援基礎設施，以協助客戶減輕專案風險，並且更快將產品推出問市。KeysightCare客戶可享受有保證、唾手可得且主動積極的量測技術專家協助，以便排除通往成功道路上的障礙。

(工商 )