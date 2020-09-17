勤美（1532）集團旗下鑄造、營建兩大事業體，下半年訂單增溫，營收可望逐季攀升，近期也獲外資法人認同，17日早盤帶量衝上33.2元、大漲逾7％，創下今年以來新高價，目前成交量達3500多張。

勤美表示，鑄造本業訂單明顯增溫，且看好後市，武漢新廠一期9月重新啟動興建工程，迎接未來的成長需求。在營建方面，台北、台中兩大豪宅案銷售也回溫，兩大事業將帶動下半年營運比上半年明顯轉好。

勤美鑄造事業下半年以來訂單明顯增溫，上半年受疫情延宕的武漢新廠一期工程，也於9月重新啟動興建工程，一期新廠預計在2021年第一季完工投產。

在營建方面，台北、台中兩大豪宅案銷售也傳出好消息。勤美建設事業部位於台北內湖的景觀豪宅「勤美璞真碧湖畔」，每戶總價高達2-3億元、近期隨著房市增溫，賣出多戶。

此外，台中草悟道商圈的「勤美之森」預售案，每坪成交單價6字頭，目前熱銷逾五成。法人預估，建設事業今年可望為勤美挹注12至16億元的營收。

(工商 )