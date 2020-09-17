少了國外刷卡，信用卡刷卡量就是有差。儘管國內持續有報復性出遊及消費，但8月信用卡刷卡金額近2,347億元，仍是比2019年8月少刷了254億元，衰退9.77％，前8月累計刷卡金額1兆9,750億元，去年同期則是破2.1兆元，衰退幅度7.54％，是11年來同期首度衰退。

國內33家發卡機構，8月刷卡金額只有5家比去年同期成長，其中又以玉山銀行、聯邦銀行與永豐銀行成長10~12％以上，最為顯著，三家銀行都是有高回饋率的神卡，如玉山銀行有Pi、U Bear、Only三張神卡，聯邦銀則有賴點卡，永豐銀則是DAWHO卡，有效吸走其他銀行的信用卡客戶。

玉山銀不止以390.6億元，拿下8月信用卡刷卡量第一名，前8月玉山銀行信用卡累計刷卡金額3,167億多元，以不到3億元的差距，成功超越國泰世華銀，終於坐上累計刷卡量第一名的寶座。

已蟬聯五年年度刷卡量第一名的國泰世華銀，8月底有一批次的保費刷卡來不及進帳，單月刷卡量僅352.74億元，位居市場第二，前8月累計刷卡量則為3,164億多元，還是有機會翻盤，超越玉山銀，拿回年度刷卡王的地位；同時8月國泰世華銀的流通卡數正式突破700萬卡，與第一名的中信銀只差11萬多張；而近半年有使用紀錄的有效卡數則突破500萬卡，維持市場第一大。

前8月累計刷卡量第三大是中信銀，以其712萬多張總流通卡數，及每年報稅月都是刷卡量第一名，累計刷卡金額2,991億多元，排名市場第三大；第四大則是台新銀的2,261億元，台北富邦銀則是1,801億元，排名第五。

同時信用卡大者恆大態勢已確立，2019年前8月信用卡前五大刷卡行，即國泰、中信、玉山、台新及北富銀，刷卡市占率合計65％左右，今年前8月已拉高到近67.8％，上升逾兩個百分點，若加上花旗銀，則六家銀行刷卡量囊括近74％的市場。

不過因為新冠肺炎造成國人今年出國旅行消費大減，儘管國內消費及旅遊興起，但各銀行信用卡刷卡量多是比去年衰退，只要少數有高回饋率信用卡的銀行，如玉山銀才有較顯著的成長。

(工商 )