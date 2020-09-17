英飛凌科技（Infineon）推出XDP數位功率控制器XDPL8219，這款高效能返馳式控制器具有次級調節功能，適合高效能且耐用型的LED設計，並提供高功率因數和恆定電壓輸出。此裝置可在準諧振模式（QRM）下運作，在寬廣的負載範圍下發揮最高效率，同時將電磁干擾（EMI）降到最低。其在輕負載時可適用主動式爆發模式（ABM），能避免產生雜音，在空載的待機耗電量可降至100 mW以下。

XDPL8219可偵測輸入電壓類型（AC或恆定DC），進而調整其專屬的電壓模式脈衝調變器，藉此提升系統效能。裝置能在使用AC輸入時改變脈衝調變，於寬廣的輸入和負載範圍下達到更高的功率因數（>0.9）和更低的總諧波失真（<10％）。使用恆定DC輸入時，裝置則會透過調整脈衝調變來調整切換頻率，進而降低整個作業範圍下的EMI。

XDPL8219可透過UART腳位設定參數，以達到最高的設計彈性和效能最佳化。此外，裝置還能選擇性發射UART訊號，透過其傳送關於輸入電壓及市電頻率、控制器的溫度、最後一個錯誤代碼和輸入電壓耗損指示等眾多資訊。英飛凌也另外提供程式設計工具，可透過其簡單易用的圖形使用者介面來設定控制器，除了有助於提高彈性，也能降低物料清單成本，從而縮短產品上市時間。

XDPL8219採用DSO-8封裝，內建600 V HV啟動電池和專屬的啟動順序，能確保快速提高輸出電壓，並將過衝降到最低。XDPL8219即日起接受訂購。

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