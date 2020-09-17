世界球王喬柯維奇（Novak Djokovic）狼狽結束今年美國網球公開賽後，回到歐洲備戰接下來的紅土賽事，在義大利羅馬公開賽第一輪，6比3、6比2輕取地主外卡選手卡羅索（Salvatore Caruso），希望可以慢慢走出美網的陰霾。

喬柯維奇在美網16強戰，因為誤擊女線審被判失格，意外提前結束紐約行，也因為場上情緒管理不當、做出錯誤示範遭到批評，前幾天受訪時表示自己學了很寶貴的一課，並說：「因為紐約的事情後，我其實也很期待下一場賽事盡快到來，我可以快點上場比賽。因為我覺得球場上需要正面的情緒，我也想趕快走出之前給大家的不好的印象，想擺脫那些可能加諸在我身上的話題。」

對於這場和卡羅索的交手，喬帥回應：「卡羅所在羅馬站之前，已經打了3場比賽，也擅長紅土賽事，這對我是很好的考驗，我很高興自己在緊要關頭還能控制住情緒。」

本戰還有個小插曲，第2盤期間喬柯維奇曾向抱怨現場有觀眾製造噪音，不過比賽現在因為新冠肺炎大流行防疫，大會採取閉門進行，場邊也只有教練們和工作人員，但喬帥還是覺得有人發出聲音影響到他，裁判問是哪一位打擾比賽，喬帥答覆：「觀眾席那邊有10個人。」

之後喬帥解釋：「當時真的非常非常安靜，跟過去我們來到羅馬比賽的氣氛很不一樣，以前這邊的氛圍是很有活力的，但這次不是這樣，有5、6個人在球場走廊聊天的聲音比較大，很容易就傳到球場。」

(中時 )