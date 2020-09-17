許多人都誤以為睡覺時打呼只是因為太累了，醫師表示，打呼的人其中5成都有睡眠呼吸中止症，這個疾病最危險的地方在於，多數人都不了解自己睡著後的狀況，背後恐藏致命危機。

睡眠呼吸中止症是指睡覺時，上呼吸道發生反覆性塌陷，造成缺氧甚至窒息。胸腔內科專科醫師莊淇源在《華人健康網》指出，由於反覆缺氧會增加心血管循環系統負擔，容易併發高血壓、糖尿病外，還會增加致死性心血管疾病風險，促使高血壓、心臟病和腦中風的發生率提高3至4倍，其中又以心肌梗塞、心律不整或心臟衰竭最為嚴重，甚至猝死。

根據台灣睡眠醫學會研究，國內約有2成人口(460萬人)有失眠、打鼾及睡眠呼吸障礙，以40至60歲的中年族群最多，打鼾者中將近50%伴隨睡眠呼吸中止症，推估全台有10%人口(約230萬人)可能患有睡眠呼吸中止症。

研究也發現，肥胖是睡眠呼吸中止症的重要危險因子，特別是上半身肥胖的人屬於高危險群。臨床研究顯示，體重每上升10公斤，約增加2倍睡眠呼吸中止症的發生率，男性發生率約為女性的2至8倍。

莊淇源表示，對於體重過重者，治療睡眠呼吸中止症的第一要件就是減重；此外，比起仰躺，側睡也可以降低睡眠呼吸中止症頻率；針對有鼻塞症狀的人，使用鼻塞藥物，也能減輕睡眠呼吸中止症程度，若治療效果不大時，就要考慮器械或手術。

(中時新聞網)