新北市長侯友宜今（17日）上午出席安坑輕軌安心橋全橋合龍典禮，媒體提問2020年縣市長選舉時，安坑輕軌完工通車，是否還會是「侯市長」。侯友宜回應，安坑輕軌一定會如期完工，一定會在新北市長任內讓軌道建設都如期、順利完成，「我會努力好好做！」

新北市長侯友宜今（17日）上午出席安坑輕軌安心橋全橋合龍典禮。（葉書宏攝）

新北市長侯友宜今（17日）上午出席安坑輕軌安心橋全橋合龍典禮。（葉書宏攝）

侯友宜表示，前瞻基礎建設2.0中的軌道建設預算大幅度縮減，勢必會受到影響，另外，尚在行政院核定中的八里輕軌以及五股泰山輕軌，這些尚未完全核定，勢必會影響到工期，希望中央、立法院可以多多考量新北市的軌道建設，目前是最重要高峰期，給予多多支持。

(中時 )