安心橋全橋合龍 侯友宜：一定會如期完工 11:202020/09/17 中時 葉書宏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今（17日）上午出席安坑輕軌安心橋全橋合龍典禮。（葉書宏攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市長侯友宜今（17日）上午出席安坑輕軌安心橋全橋合龍典禮，媒體提問2020年縣市長選舉時，安坑輕軌完工通車，是否還會是「侯市長」。侯友宜回應，安坑輕軌一定會如期完工，一定會在新北市長任內讓軌道建設都如期、順利完成，「我會努力好好做！」 新北市長侯友宜今（17日）上午出席安坑輕軌安心橋全橋合龍典禮。（葉書宏攝） 新北市長侯友宜今（17日）上午出席安坑輕軌安心橋全橋合龍典禮。（葉書宏攝） 侯友宜表示，前瞻基礎建設2.0中的軌道建設預算大幅度縮減，勢必會受到影響，另外，尚在行政院核定中的八里輕軌以及五股泰山輕軌，這些尚未完全核定，勢必會影響到工期，希望中央、立法院可以多多考量新北市的軌道建設，目前是最重要高峰期，給予多多支持。 (中時 ) #輕軌 #侯友宜 #建設 #軌道 #安坑 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 行動車為愛走新北 服務多元方便 04:102020/09/15 地方新聞 六都市長最新網路聲量排名 第一竟是他 01:192020/09/16 政治 失智友善555達標 侯朝777邁進 04:102020/09/16 地方新聞 想露營不用玩命 網友大推的全台「十大合法露營地」 11:532020/09/16 旅遊 廣西最長跨海大橋動工 04:102020/09/16 兩岸新聞 王金平不去海峽論壇 侯友宜：未獲尊重 去了也沒意義 12:502020/09/15 政治 鶯歌工商珠寶金工班 升學加分 04:102020/09/17 地方新聞 鶯歌工商首創「八年一貫珠寶金工班」 盼打造珠寶培訓基地 16:242020/09/16 寶島 鄭文燦想當總統 侯友宜：這不是壞事 10:422020/09/16 政治 公園變社宅 五股德音里連署反對 04:102020/09/15 地方新聞 政治熱門新聞 罵陳時中遭王浩宇嗆聲 王世堅回10字網讚爆：一刀斃命 - 政治 最新「政黨民調」街頭大對決 這兩黨支持度居然逆轉 - 政治 誰帶丁允恭北上 陳菊甩鍋賴清德？沈富雄爆內幕 - 新聞 丁允恭把前市府辦公室當炮房 高雄阿伯忍不住飆出一句 - 政治 韓國瑜明年會選國民黨主席嗎？命理師卻爆4字 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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