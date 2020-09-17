根據台新銀行理財規劃團隊進行的大數據研究顯示，民眾在工作經驗與收入的持續積累下，財富隨年紀增長，55歲以上達到個人財富黃金巔峰時期，同時也面對退休年齡接近，針對退休理財規畫，台新銀行建議應掌握三大面向，即「財富保值」、「財富增值」及「財富傳承」。

台新銀行理財商品處副總經理盛季瑩表示，隨個人財富提高，面對退休年齡接近，民眾對固定收益及保險產品的需求有逐漸增加趨勢，65歲退休以後對信託的需求程度達到最高，進入退休階段，理財目標應掌握三大面向，達到財富保值、增值及財富傳承的目標。

盛季瑩指出，高資產客戶理財目標，首重議題是如何達到「財富保值」，保值核心部位以能擊敗通膨，與具備到期保本特性的海外債為主，這類型商品在沒有發生違約下通常可提供客戶一定的固定金流，且在面對股市震盪時也能為資產部位提供一定的抗波動效果。

重視「財富增值」的高資產客戶，盛季瑩認為，在投資組合中應納入股票型基金、平衡型基金等金融產品，以參與景氣復甦的金融市場多頭行情。

最後是「財富傳承」需求，隨年齡漸長，開始擔心財富無法延續到下一代，可善用保險達到財富傳承目的，因保險可指定受益人，如要保人與被保險人為同一人而身故時，在合於實質課稅原則規定前提下，保險契約的利益乃自要保人移轉予指定受益人，且身故保險金依最低稅負制規定，每一申報戶全年有新臺幣3,300萬元免稅額度。

除財富分配需求外，高資產客戶擔心太早將財富傳承給下一代，子女能否順利傳承的問題。盛季瑩建議，可透過家族信託規劃，父母持續掌有財產控制權，並透過條件設計與分期給付方式，避免子女過早持有鉅額資產，進而能妥善運用。

(工商 )