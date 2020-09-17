針對外媒報導美國將擴大對台軍售以將台灣「要塞化」的看法，國民黨今天表示，黨主席江啟臣極重視該報導，將在即將舉行的第19 屆美台國防工業會議（US-Taiwan Defense Industry Conference）以視訊發表主題演講。這是國民黨主席首次在美台國防工業會議發表演講，傳達國民黨的區域情勢觀點與國防政策要點，主辦單位也表達高度歡迎。

國民黨指出，江啟臣演說將提出美國軍售對中華民國的安全至關重要，特別是在台海安全快速惡化時，台海相關方在軍事與政治上均應自制，盡速恢復台海和平穩定。江啟臣也認為，全民應高度關注對美軍購的優先順序評估，蔡英文總統及其國安團隊應公開、切實地評估，大量對美軍購是否衝擊民進黨政府目前力推的潛艦國造、無人機與飛彈研發等重要「國防自主」項目，這將是國民黨持續監督政府的主要面向。

美台國防工業會議為美台商業協會（US-Taiwan Business Council）舉辦的年度會議，會長為美國前國防部副部長、前世界銀行（World Bank）行長伍夫維茲（Paul D. Wolfowitz），該會議自2002年舉行迄今，每年約9、10月在美國舉行。

去年會議中，台灣國防產業發展協會與美台商會簽署合作備忘錄，將台灣的國防產業業者，整合進美國國防產業供應鏈中。今年因疫情改採線上舉行，至於明年議程則安排在10月10日至12日舉行，屆時若疫情緩和，將在美國維吉尼亞洲舉辦。

去年台灣參與美台國防工業會議的代表是國防部副部長張冠群，美方官員則有美國在台協會主席莫健（James F. Moriarty）和美國國防部負責亞太安全事務的代理助理部長海大衛（David F. Helvey）等人，民進黨立委王定宇、駐美代表處政治組長趙怡翔也參與。

國民黨去年由立委江啟臣及前國防部副部長陳永康、國安局前駐美中將特派員田在勱、淡江大學副教授黃介正等人參與會議。江啟臣還代表國民黨總統候選人韓國瑜向美方闡述國防政策理念，同時代表韓拜訪紐約僑胞。

今年因疫情，會議於10月5日至6日以線上形式進行，江啟臣將發表視訊演說，並將邀一位資深國防專家與會，以示國民黨對台美國防工業合作的重視。

(中時 )