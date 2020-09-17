陸軍所屬的國造八輪雲豹甲車，日前行經台中市大里區練武路、仁化路口時，連續來回運轉7次、花了2分鐘，才終於右轉成功，引發議論。陸軍第十軍團則表示，甲車「轉向機油封破裂」，因而無法做大幅度轉向。國民黨立委馬文君則表示，把原因導向機械故障，而不是人員技術，暴露更多問題。

陸軍第十軍團日前表示，所屬機步234旅CM33輪型甲車，15日天山教練場執行操課訓練結束，返營途中發現甲車「轉向機油封破裂」，無法做大幅度轉向，期間造成用路人的不便，表達誠摯歉意。

對此，馬文君在臉書指出，因為「轉向機油封破裂」，無法做大幅度轉向，把原因導向機械故障，而不是人員技術，暴露了更多問題。她質疑，再怎麼精良先進的武器，都可能機械故障，按照陸軍說法，畫面中的甲車是在「行駛中」發現故障，既然無法立即排除，是否應原地等待救援？強行上路，難保不會造成甲車機件更嚴重的損傷，況且轉彎失靈「卡」在路中事小，若是撞傷民眾車輛或房屋，後果恐不堪設想。

馬文君也提及路透社報導，美國要擴大對台軍售，包括水雷，巡弋飛彈，與無人機等七項先進武器。馬文君質疑，持續購入新的，到底有沒有確實保養正在使用中的？持續購入武器，到底有沒有充分訓練操作武器的人？「真正上戰場，可能就沒有135秒，反覆失敗的機會了」。

(中時新聞網)