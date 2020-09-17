弘光餐旅系校友謝焜荃(後排左四)擔任斜槓青年，從廚師變舞蹈老師。（弘光科大提供／陳淑娥台中傳真）

弘光科技大學餐旅管理系校友謝焜荃，畢業退伍後當起斜槓青年，在飯店擔任廚師，下班後發展個人興趣教兒童街舞，去年捨棄飯店工作改專心教街舞，同時和母校合作，帶著小朋友走入社區跳舞，推廣全民運動，讓老老少少一起動起來。

學務長閔宇經表示，參加社團是培養第二專長很好的管道，他非常鼓勵大一新生參加社團，從興趣出發，在大學時期培養第二、第三種專長，增加就業廣度及多元性，像校友謝焜荃擁有專業廚藝，透過參加社團發掘興趣，最後興趣變成正業，休閒運動結合餐飲風潮興起，也許有一天餐飲專業又能成為創業能量。

謝焜荃指出，在學校時是西餐選手，比賽也有不錯成績，就是喜歡跳舞，雖然上大學後才接觸街舞，卻越跳越有興趣，最後擔任社長，帶著學生到社區表演進行社區服務。

退伍後謝焜荃到飯店當廚師，早上5點上班、下午2點下班，下班後依舊無法忘情於跳舞，從事街舞教學。「斜槓青年很累，每天工作至少16小時，為了身體健康決定專心全職教舞蹈，讓興趣變成工作。」謝焜荃說。

謝焜荃表示，兼兩份工作確實很操勞，經過衡量，發覺專心教街舞的收入不會比擔任廚師少，才放手廚師工作，自己開一間兒童街舞教室，不過，他從高中時便念餐飲科，念大學跟著老師學習技術，下課也在打工，累積許多廚藝經驗，不擔心廚藝消失。

謝焜荃指出，這個月初他受邀擔任2020台中市霹靂舞台灣賽區新人組的評審，邀請全國18歲以下舞者在霹靂舞展露身手，他的不少學生參賽，突破自我站上舞台秀舞蹈，交流舞蹈藝術審美觀，看到別人跳不好，不會直接批評，而是了解背後的原因及意義，也讓很多家長更認識街舞，了解街舞的魅力。

指導熱舞社逾10年的課外活動組組員余美娟表示，學校熱舞社善盡社會責任，最早由老福系的學生把舞蹈帶入社區，最著名的便是年紀逾70歲的「六克拉舞團」，讓大家知道阿公、阿嬤運動不一定只能打太極拳、跳土風舞，而是可以跳街舞，尤其地板霹靂舞在2024年法國巴黎奧運正式納入Breaking（地板霹靂舞）項目，學校社團積極推廣，在校友協助下，把舞蹈推廣到社區，讓大小朋友跳起來，越跳越健康。

(中時 )