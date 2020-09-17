美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存減少438.9萬桶，市場預估為增加127.1萬桶。汽油庫存減少38.1萬桶，高於市場預估的減少16萬桶。餾分油庫存增加346.1萬桶，超出市場預估的增加60萬桶。上周美國煉廠產能利用率升高4個百分點，美國原油進口量減少6.6萬桶/日。

2.美國8月零售銷售月增0.6%，不如市場預期的月增1%。扣除汽車的零售銷售額月增0.7%，亦不及市場預估的月增0.9%。

3.美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，上周美國抵押貸款申請指數下跌2.5%，而前一周為成長2.9%。30年期固定抵押貸款利率為3.07%。

4.上周美國原油與汽油庫存意外減少，以及颶風莎莉襲導致墨西哥灣四分之一產油設施關閉，周三紐約期油大漲1.88美元或4.9%，為每桶40.16美元。倫敦布蘭特期油收漲1.69美元或4.2%，為每桶42.22美元。

5.美國聯準會調升今年經濟預測，為美元帶來支撐，周三尾盤美元指數漲0.07%，為93.19。歐元兌美元跌0.41%，報1.1797美元。日圓兌美元持續走強，尾盤報104.81日圓兌一美元，創兩個半月新高。

(時報資訊)