由富邦金（2881）旗下富邦證券輔導的軒郁（6703）將於明（18）日舉行上櫃前業績發表會。去年軒郁國際營業收入為10.31億元，毛利率為65.93%，每股稅後盈餘（EPS）為5.17元，發放現金股利8元，以回饋股東對公司的支持；109年上半年度營業收入為5.87億元，毛利率為68.73%，每股稅後盈餘（EPS）為4.10元，經營成果及營收獲利表現亮眼。

軒郁國際主要從事美妝保養品及機能保健食品之研發及銷售，擁有自有品牌「SEXYLOOK」西西露、「MIRAE」未來美、「Dr. May」美博士及「LUDEYA」露蒂雅等美妝產品，及「Simply」新普利、「M2」輕次方機能保健品牌產品，並經營iQueen（愛女人購物網）提供一站式購物服務，除銷售自家品牌產品外，也銷售其他品牌的保養品、保健食品、美體美材商品、流行性包款及居家流行生活用品等多種品項。軒郁國際約有九成營業收入來自台灣市場，外銷部分則透過經銷商或經營跨境電商方式銷售，目前銷往新加坡、馬來西亞、加拿大、美國、中國、柬埔寨、印尼、越南、韓國等28個國家。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，軒郁國際有別於市場上開架式美妝保養品同業，以多品牌策略行銷，藉以擴大市場占有率。另在去年併入機能保健食品公司，成為機能保健食品品牌商，為營運增添新的動能，採線上線下全通路及跨境電商銷售模式，在疫情未明的環境下，適度分散營運風險，可望持續擴大公司營運規模及提升競爭力。

(時報資訊)