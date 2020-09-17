針對媒體詢問美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）今天來訪，可能要求民進黨政府確認全面開放美國瘦肉精（萊克多巴胺）牛豬肉、縮減台灣對美貿易順差、開放台灣能源市場等事。國民黨今天表示，「始終支持與美國全方位的互惠合作，更視之為中華民國存續的重要關鍵之一」。

國民黨表示，國民黨雖被有心人士誣指為「反美」，但事實是，在例如全面開放含瘦肉精豬肉、牛肉進口等議題上，當中華民國與美國的雙邊利益無法匯聚時，國民黨會負責任地以國家與台灣人民的利益為先，並依此與美方互動協商，因為這才是真正的愛台灣。

國民黨指出，國民黨與美國在台協會（AIT）的溝通管道非常順暢，雙方人員保持定期往來，全面性地交換意見，自美國取得政治學博士學位的江啟臣今年3月上任後，更已與美國在台協會酈英傑（William Brent Christensen）處長會面兩次，雙方談話愉快。

國民黨重申，國民黨立院外交國防委員會委員與美國在台協會正在協調下一次會面時間，而且國民黨與美國官方無論在立法院內外均有聯繫管道，如果民進黨政府不敢或不方便將重要民意傳達給美國官員，國民黨很樂意利用各種機會為民眾擔起與美國官員溝通的橋梁。

(中時 )