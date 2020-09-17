過去，傳統道路巡查倚賴人員眼視判別道路車轍、凹凸不平、人孔蓋平整及坑洞等情況，再通知修復人員何處要修補，台南市政府工務局為提升道路巡查及修復快速便捷及準確性，將智慧科技導入道路巡查作業環節，日前試驗性質委託廠商進行自動辨識查報道路巡查系統(簡稱AI道路巡查系統)，測試6條重要道路路況，成效良好，預計明年建置相關系統。

台南市長黃偉哲十分在意道路坑洞影響交通品質與安全，工務局為精進道路巡查及修復快速便捷及準確性，在道挖管理作業上，計畫將智慧科技導入道路巡查作業環節，以AI道路巡查系統來辦理道路巡查作業。

台南市道路巡查導入AI人工智慧。(台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真)

8月中旬，工務局分別於市區及山區道路試辦AI道路巡查，市區路段包括中華東路、安明路、安和路及台江大道，山區路段則選擇174線及178線等道路，結果AI道路巡查成效良好，接合AI的技術輔助下，得以快速檢查出6條道路共5處坑洞，立即紀錄上傳，快速執行維修及後段的分析等。

工務局預計明年辦理相關系統建置，提升大台南道路巡查修復品質及準確性，讓市民對道路通行順暢更有感。

(中時 )