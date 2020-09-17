美國務次卿訪台 陸不斷示威軍演 11:422020/09/17 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院宣布，主管經濟發展、能源與環境的國務次卿柯拉克（Keith Krach）17日訪問台灣，參加台灣前總統李登輝的告別追思活動。此舉也引起大陸強烈不滿。 大陸宣布，解放軍於17日8時至18時，在東海相關海域進行軍事演習。這至少是解放軍本月在東海、黃海進行的第七場軍演。 東方網報導，7月下旬以來，解放軍在沿海地區的軍演接連不斷，這個勢頭到了9月依舊在保持。根據統計，解放軍自7月下旬迄今在渤海、黃海、東海、南海等4大海域軍演已超過30場。 (工商 ) #軍演 #解放軍 #東海 #國務次卿 #不斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 許勝雄憂 雙邊談判會更嚴苛 04:102020/09/17 財經焦點 美次卿克拉奇確認訪台 41年來國務院最高層級 03:422020/09/17 國際 美國務院次卿今訪台 陸官媒批美促區域風險提升 09:462020/09/17 兩岸 傳美對台軍售大加碼 包含巡航導彈等七武器 04:102020/09/17 全球財經 柯拉克訪台沒經濟對話 王育敏酸蔡政府很會大內宣 10:402020/09/17 政治 社論／不能強迫台商放棄大陸 04:102020/09/17 時論廣場 美方對華加徵關稅 遭裁定違反規則 川普揚言對付WTO 04:102020/09/17 國際大事 台美經濟對話明登場 不談BTA 04:102020/09/17 財經焦點 大陸對外投資 蟬聯全球第二 04:102020/09/17 產業財經 公告期愈來愈短 挨酸不想演了 04:102020/09/17 政治要聞 財經熱門新聞 人民幣1天飆破2大關 專家爆下一波驚人價位 - 財經 川普堵死華為 為何台韓廠乖乖聽話？英媒爆2大原因 - 即時 藏壽司中籤散戶夢碎 1張現賺20萬竟剩6萬元 - 即時 - 工商 抓到了！台積電狂噴爆背後藏鏡人 竟是「華爾街怪咖」 - 財經 7奈米慘爆！美晶片廠肥單 台積電獨吃仍是謎 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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