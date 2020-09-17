美國國務院宣布，主管經濟發展、能源與環境的國務次卿柯拉克（Keith Krach）17日訪問台灣，參加台灣前總統李登輝的告別追思活動。此舉也引起大陸強烈不滿。

大陸宣布，解放軍於17日8時至18時，在東海相關海域進行軍事演習。這至少是解放軍本月在東海、黃海進行的第七場軍演。

東方網報導，7月下旬以來，解放軍在沿海地區的軍演接連不斷，這個勢頭到了9月依舊在保持。根據統計，解放軍自7月下旬迄今在渤海、黃海、東海、南海等4大海域軍演已超過30場。

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