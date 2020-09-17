中美貿易戰火延燒，大陸滬深兩市近日走疲，不但跌破5日、10日及20日均線，更摜破季線，不過，台新投顧統計，據統計，陸股第4季行情幾乎年年都有，2009~2019過去十年，上證指數第4季平均單季累積漲幅達7.51％。

台新中證消費服務領先指數基金經理人葉宇真指出，受惠資本市場國際化，A股估值凸顯，底部扎實，由於中國宏觀流動性仍偏寬鬆，基本面回升跡象已現，在無風險利率下行下，股市較債市及房市更獲青睞，A股未來持續看好。在類股表現上，7月30日中國中央政治局聚焦「國內大循環」，「內需消費」將支撐經濟擴張，消費產業將是領航者。

葉宇真表示，中國經濟基本面持續觸底回升，8月份反映需求的中國製造業採購經理指數（PMI）為51％，連續6個月站在50％的榮枯線上方，伴隨著7月PPI上揚至-2.4％以及工業企業庫存進一步回落至7.4％，顯示企業信心進一步恢復，更具體的說總需求正在逐步擴張，在疫情未解之際，躍居全球表現最好的經濟體，中國經濟回溫已是顯而易見，這也成為A股「有基之彈」有利的支撐。

上證指數及深證成分指數17日同步走跌，跌幅約在0.6～0.7％之間，而在台股交易與陸股連動相關ETF，17日也多走跌，尤其正向2倍多拉回2～3％之間。

(工商 )