峮峮與黃鴻升（小鬼）先前被周刊直擊甜蜜互動，兩人當時以「好朋友」自稱，小鬼16日傳出驟逝消息，峮峮錄影當下得知消息忍不住痛哭，沉澱了一天17日凌晨在IG發出認愛小鬼的心碎長文，字句令人鼻酸，「兩周前，你突然跟我說：我們不要結婚好嗎？我說：為什麼？你說：這樣如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人，可是，黃鴻升，我只想要你……人生，真的太難太難了……」女方經紀人17日受訪坦言：「峮峮狀態不是很好。」

峮峮經紀人表示：「身為一個經紀人非常心疼她，她在發文之前，還先詢問過我們，以合作來說，她非常尊重工作及經紀人，我看了文章也邊看邊哭，她遇到這個事情，連自己的心情都不能抒發，我覺得這已經超越人性了，所以我們公司完全尊重她，鴻升也一定會守護她，她不用擔心，公司絕對全力支持。」由於啦啦隊工作早在3月就已排程，本周峮峮正好無安排。

對於接下來工作安排，經紀人回應：「會讓她這周先緩一下，不是只有她心情很低落，整個演藝圈都是，鴻升的人緣非常好，又照顧後輩……會再了解她的情緒，所有人都要往前走，但她的低落無法掩飾，可能讓她沉澱一陣子，再用2倍力量去面對工作。」至於峮峮接下來是否會以小鬼女友的身分協助處理後事，經紀人表示：「這個部分現在沒辦法回答，我們會尊重家屬，家屬其實是最悲痛的，每個人都很難過，只能盡我們所能。」

(中時 )