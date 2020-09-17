北市江姓男子去夜店消費，喝了酒後竟對女服務生咪咪（化名）性騷擾，觸摸咪咪下體附近，害咪咪心靈受創，無法再在夜店工作而離職，更在法院激動落淚。台北地院認定江男犯行，依性騷擾罪判他4月徒刑，得易科罰金12萬，全案已上訴高等法院審理中。

判決指出，江男2019年8月3日凌晨，在台北市信義區「AI夜店」內與咪咪擦身而過，左手不小心碰到咪咪下體，咪咪認為被性騷擾，氣得揮手拍落江男手機，江男彎下腰撿手機，起身時竟刻意將手掌朝上，趁機以手指觸摸咪咪私處附近，性騷擾得逞。

法院審理時，江男否認犯罪，辯稱當天他和太太、友人一同去夜店消費，因與太太走失，才拿著手機聯絡，在轉角處不慎與咪咪擦撞，他急著要找太太及友人，但咪咪與安管人員指控他性騷擾，擋住他去路，才會伸手推咪咪腹部，並無性騷擾犯意。

咪咪則證稱，她當時要帶客人去包廂，與江男擦身而過時被碰到下體，她認為江男可能是不小心，所以詢問：「為什麼要碰我？」未料江男用醉醺醺、笑咪咪的輕挑眼神看著她，後來又再碰她同一個地方第二次，她才確定江男是故意的。

咪咪當庭激動哭訴，她礙於經濟壓力，隻身北上到夜店上班，一個女孩子願意將丟臉的事公諸於世，承受很大的壓力，這件事造成她很大陰影，案發後1周的睡眠品質很差，後來也因無法在夜店繼續上班而離職。

法官認為，咪咪偵查、審理時的供述並無重大矛盾，且從開庭時激動哭泣的反應，可認受該事件影響很深，另勘驗監視器畫面，江男確實有觸碰到咪咪下體附近，互動過程也與咪咪供述大致相符，遂認定江男犯行，依性騷擾罪判刑。

(中時 )