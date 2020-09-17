台美將建立「台美經濟商業對話」，美國國務院次卿克拉奇今日將搭專機抵台，預計周五與總統蔡英文見面。淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授陳一新表示，克拉奇此次訪台，主要是因台灣開放美豬美牛，取得與美方談話的入場卷。但並不表示美台會立即進行談判，因美國還需看美豬美牛在台灣銷量與執行狀況。

陳一新表示，克拉奇與衛生部長阿札爾的來訪，顯示美國總統川普正逐步履行鼓勵美台官員互訪的《台灣旅行法》。而克拉奇的來訪顯示，在11月3日大選以前，川普會認為打「台灣牌」對他的選情有加分作用。這次派遣次卿級官員訪台，可以看出他打「台灣牌」有自己的節拍，台灣也許應該打鐵趁熱，最好能在美國大選前簽署灣簽署建構雙邊貿易協定（BTA），以免夜長夢多。

他指出，克拉奇此次訪台主要是，因台灣開放美豬美牛，取得與美方談話的入場卷。但並不表示美台立即會進行談判，這次克拉奇來主要就是「對話」，不會與台灣簽署BTA，因美國還需看美豬美牛在台灣銷量與執行狀況。

至於未來美台簽署BTA是否會引起陸方不滿，陳一新表示，只要台美沒有簽署自由貿易協定（FTA），就不會嚴重刺激大陸，因FTA是互為邦交國才能簽屬的。

值此之際，大陸也公告今天8時至18時將東海相關海域進行軍事演習。陳一新表示，大陸早就公佈一直到9月底都會有軍事演習，所以不完全是針對克拉奇訪台一事，不過可能也是間接表達不滿， 因大陸早就說過，台美之間即使舉行經濟、商務的對話也是不對的。

(中時 )