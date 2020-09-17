教育部上月公布《學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項》，部分條文列出「下課不得實施管教」、「學生有異議就得停止」，引發軒然大波，教師們群起反彈，抨擊教育部如此硬性規定，將導致老師動輒得咎。教育部16日晚間政策大轉彎，宣布將重新檢視條文，新制喊卡。

「老師，現在下課時間」、「老師，我有異議」，若新制正式上路，從幼稚園到高中，恐怕所有老師都會被這份注意事項搞得綁手綁腳。全教會理事長侯俊良表示，管教目的跟學生權利應有合理、相對等的對待。他認為，原本的注意事項已有類似提醒，若白紙黑字寫出來，恐怕限縮老師處置彈性。

「顧及權利也要兼顧管教，學生不是不能表達，但若往學生權益傾斜，這條線擺得太過，叫老師怎麼做事」，侯俊良強調，教育部的新規定，將失去輔導意義。

全教會在臉書PO文，指爭議爆發後，教育部已聽到教師心聲，將重新檢討注意事項之文字內容，再行頒布，全教會也會積極要求教育部進行協商。

教育部原本澄清，上述條文是希望教師不要以「限制下課」作為管教手段，學生如果在下課時間違反常規，如抽菸、打架、霸凌等，教師仍可實施一般管教措施。只是既然文字上易令人產生誤解，教育部次長蔡清華允諾重新檢視，「容我們盡快來修正。」

(中時新聞網)