網紅「又仁」模仿民進黨立委高嘉瑜。（圖／翻攝自又仁臉書）

網紅「又仁」模仿民進黨立委高嘉瑜。（圖／翻攝自又仁臉書）

有「港湖女神」之稱的民進黨立委高嘉瑜，經常在各大場合開金口高歌，獨特的歌聲不僅成專屬招牌，更成媒體焦點。擁有超過25萬粉絲的網紅「又仁」，日前特別模仿高，演唱歌手黃妃名曲《追追追》時，更讓騎自行車經過的民眾當場摔車。又仁的模仿，意外釣出「本尊」回覆，讓網友大讚有趣。

又仁日前在臉書粉絲專頁發部影片，片中他帶著高嘉瑜招牌的「超高公主頭」假髮、畫起濃烈眼妝，就連神情、語氣都模仿得唯妙唯肖，對著鏡頭表示：「今晚，我想來點……黃妃的《追追追》。」

「又仁版高嘉瑜」在影片中一邊唱歌，一邊對媒體說：「那我就是都會趁空檔的時候來公園運動一下，因為運動可以增加我們的肺活量嘛！那我知道今年金曲獎也是辦在北流，我上次就有去場勘一下，我就在想說，因為我的演唱會有一天應該也是辦在那邊。」至於是否已獲邀請？「又仁版高嘉瑜」則回應：「還沒有，但是我覺得勢在必行。」當唱到曲中「嚥氣啦！」歌詞時，現場騎自行車經過的民眾當場摔車，不顧「又仁版高嘉瑜」的慰問、攙扶，當場摀住耳朵逃離；「又仁版高嘉瑜」則沾沾自喜道：「我覺得他應該是被我的歌聲震懾住了。」

影片一出，迴響熱烈，獲得超過8100個讚、超過350則留言，還意外吸引「正版高嘉瑜」留言：「好啦！我知道你想當演唱會嘉賓。」又仁則回覆：「只好欣然接受了！！」「女神要不要來看我這週的劇場演出？」其他網友則留言：「根本學不像，音太準」、「也太像了吧！我的老天鵝！」「百變又仁……唱歌比高嘉瑜好聽多了。重點……把高嘉瑜神韻詮釋到位，也比高嘉瑜漂亮」、「那個摔車的梗也太好笑了吧！又仁太有才了！」

(中時新聞網)