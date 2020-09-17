美國國務次卿柯拉克訪台，行程未列入經濟對話，總統府發言人張惇涵回應表示，台美經濟對話的實質進行，由於涉及廣泛，相關議題、討論形式與時程等具體安排，均在積極磋商中。希望此次與美方代表團面對面交換意見後，能助益後續高階對話的順利展開。
美國國務院正式宣布，主管經濟成長、能源和環境的次卿柯拉克將訪問台灣，出席19日前總統李登輝告別禮拜。
由於國務院日前宣布將創立美台雙邊經濟暨商業對話，交由柯拉克主持，經濟部長王美花也表示柯拉克此行將主持雙邊經濟對話。但國務院與外交部新聞稿中都未提及此行是否會觸及經濟對話，引發質疑。
張惇涵表示，台美經濟對話的實質進行，由於涉及廣泛，相關議題、討論形式與時程等具體安排，均在積極磋商中。證實柯拉克此行不會進行台美經濟與商業對話。
據了解，原本台美雙方確實有規劃在柯拉克訪台期間，能正式舉行經濟對話，在柯拉克行前我方仍持續爭取，但美方告知準備工作不及只能作罷。
(中時 )
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