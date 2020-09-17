歐洲經貿辦事處與15個駐台的會員國辦事處結合經濟部、外交部於9月22日舉辦「投資歐盟論壇暨投資展」，協助台灣企業更深入了解歐盟的投資環境，及早在後疫情時代開始佈局歐洲。

歐洲經貿辦事處處長高哲夫表示，台灣是歐盟第15大貿易夥伴，歐盟是台灣第4大貿易夥伴，不過從投資的角度來看雙方關係卻是不如人意，歐洲企業來台投資金額佔了台灣外來投資1/4的金額以上，而台灣到歐盟投資卻非常低，只佔台灣對外投資2％左右。

高哲夫指出，歐洲為台灣創造工作機會，幫助台灣融入國際經濟，也增進人與人的交流。這次舉辦投資論壇主要促進雙邊關係，也希望邀請更多台灣企業，讓台灣探索歐洲的經濟機會，藉此平衡台歐經濟關係。我們會聚焦在資通訊、生醫、運輸、ICT等台灣強項，透過投資為雙邊關係帶來附加價值。

外交部長吳釗燮表示，新冠肺炎疫情全球肆虐，對全球政經局勢造成嚴重衝擊，也暴露了過度仰賴單一國家或供應商提供關鍵醫療物資或藥品的風險。台灣具有先進可靠的醫療生技產業、防疫能力更是受到世界矚目。我們期待與歐盟國家建立更緊密的合作關係，共同強化全球醫療產業鏈的安全與穩定。

另一方面，歐盟積極推動5G建設與產業數位轉型，並在去年5月與美國等理念相近國家，共同提出「布拉格提案」(The Prague Proposals)，建議各國應徹底確保5G供應鏈安全，以因應潛在的安全風險。台灣資通訊產業發達，且具備自由市場的良好體質，相信是各國推動資安合作的最佳夥伴。期盼台灣未來能與更多理念相近國家共同努力，建立開放、永續、可信賴的民主數位生態系。

吳釗燮強調，台灣近來在循環經濟、海洋廢棄物管理等環保產業著力甚深。後疫情時代，相信台灣與歐盟在綠色產業領域，具有深厚的合作利基。正如同當前歐盟正積極協助台灣推動離岸風電相關建設，相信未來也將持續加大對台投資，讓台灣成為歐商進軍亞洲離岸風電市場的基地。

(中時 )