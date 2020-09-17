大陸山東爆發一起公公性侵媳婦、兒子敲鑼打鼓拉布條控訴的家庭醜聞。最近網路流傳一段影片，暗示整起事件可能是公公與媳婦不倫。不過兒子已出面駁斥影片是假的。（截自微博影片）

日前大陸山東爆發一起「公公當孫女面性侵媳婦」，兒子跳出來敲鑼打鼓、拉布條揭發爸爸惡行的家庭醜聞，不過近日又有新劇情，網路瘋傳一段「山東董事長欺負兒媳事件致命視頻洩漏或證明父親清白」，影片中女子躺在男子大腿上滑手機，男子還將手伸進女子褲檔中，女子也沒任何反應。不過兒子也跳出來駁斥該影片是假的，影片中人連臉都看不清楚。

日前大陸山東省淄博一名男子，在淄博理光（RICOH）公司門口敲鑼打鼓、拉布條「淄博理光董事長楊某某當著孫女的面性侵兒媳喪盡天良」，還邊敲鑼邊大喊：「楊某某，楊某某性侵兒媳婦，當著孫女的面，喪盡天良，我沒有爹了，我沒有家了」，而這名男子竟然是淄博理光董事長楊光金的親生兒子！

而楊光金則喊冤說是媳婦勾引他，還說自己因病長年不舉，卻讓媳婦給「吸了出來」。此事引發熱議，不過近日網路流傳一段「山東董事長欺負兒媳事件致命視頻洩漏或證明父親清白」的影片，畫面中一名女子躺在男子大腿上滑手機，男子還伸手進對方褲檔中猥褻，女子沒抵抗也沒掙扎，泰若自然。

不少網友議論，此事恐怕是公公與媳婦不倫，讓兒子頭頂發綠。不過楊光金兒子駁斥，該影片是假的，畫質極差連人臉都看不清楚，且完全不知道影片發生的地點和來源，楊男痛斥：「難道一個老公分不清楚自己的老婆長什麼樣子？」，他並重申已經報警，希望警方可以找出流出影片的兇手。

(中時新聞網)