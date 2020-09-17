1名快遞員在今年6月凌晨，突然匆忙的跑進北市警萬華分局西門町派出所，向員警表示剛收到外送的信件很奇怪，裡面摸起來像是粉狀晶體，而且對方看似怪怪，內容物疑似毒品，希望向警方檢舉，經值班員警打開信件檢視發現確有疑似毒品之晶體1包，立即以快篩試劑檢驗，竟然呈現二級毒品安非他命陽性反應，警方立刻與外送員配合，將藥頭及藥腳一併逮捕到案送辦。

快遞員送信一摸「是顆粒晶體，送警驗竟是安非他命。(戴志揚翻攝)

據了解，該名快遞員是在今年6月前往台北市西園路一處民宅收件，運費為新台幣150元，當時寄件人請他送件到新北市板橋區，外送員收完件時，發現寄件人神情緊張不安，他事後摸牛皮紙袋，發現內容物像是一包碎掉的晶體，而且有顆粒感，感覺怪怪的有異。

該名外送員事後想起，曾有同業提醒，會有毒販利用快遞員運毒販賣毒品，不知情的快遞員還因此卡上官司，因此自己覺得會不會也遇上，所以匆忙前往派出所報案。

派出所員警聽完快遞員描述後，拆開信件，果然看見一包白色晶體，經過毒品試劑初步檢驗，竟然呈現安非他命反應，於是立刻與快遞員合作，前往高姓寄件者(藥頭)與張姓收件者(藥腳)的住處進行搜索，查獲毒品安非他命5包、分裝袋、電子磅秤、不法所得新臺幣15萬元、手機2支及平板電腦1台等證物，詢後高嫌依販賣二級毒品罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

警方對高嫌曉以大義突破高嫌心防，高嫌供出毒品係向許姓犯嫌購買，警方立即向上溯源偵辦，於9月1日持臺灣臺北地方法院核發之搜索票執行搜索拘提許嫌到案，並查獲安非他命1包、手機2支等證物，全案詢後依販賣二級毒品罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

(中時新聞網)