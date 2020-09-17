新加坡企業發展局（ESG）周四公布8月非石油類產品出口年增7.7％，遠優於市場預估的年增3.7％，主要是在非貨幣型黃金與特殊機具等項目增加出口所帶動。至於7月出口也往上修正為年增5.9％。

經季調後8月出口月增10.5％，更遠遠超過市場預估的月增0.9％，和7月的月增1.2％。

一直積極打造成亞洲黃金交易中心的新加坡，其8月包括金條、金磚和金幣等非貨幣型黃金出口年增55.1％。ESG認為是市場對實體黃金做為避險資產的需求增加而激勵出口。

至於電子產品出口年增5.7％，遠高於7月的電子與非電子等項目出口的年增2.8％，。

專家認為新加坡8月出口大幅增長，是受去年同期比較基期低的因素激勵出來。ESG指出8月的電子出口成長主要是由集成電路出口年增7.1％所帶動，但去年8月電子出口受全球電子產業景氣循環下降拖累而大幅下滑。

(工商 )