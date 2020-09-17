台灣高鐵（2633）中秋疏運期間，旅客預購車票狀況踴躍，為加強服務返鄉、出遊旅運需求，經檢視運能調度後，高鐵公司決定再加開南下、北上各4班，共8班次列車，19日（六）凌晨零時起開放購票。

台灣高鐵中秋疏運自9月30日至10月5日，總計6天共加開196班次列車，包括南下93班、北上103班，提供1065班次列車的旅運服務，歡迎旅客利用「T Express」手機購票系統、高鐵合作之便利商店、網路訂票系統、語音訂位系統，或於車站營業時間至自動售票機及售票窗口，提早訂位、購票。

台灣高鐵為方便旅客提早規劃行程，已透過企業網站公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間對號座熱銷車次，歡迎旅客預先查詢，提早訂位、購票並預先完成取票，屆時即可輕鬆進站搭車。

同時，疏運期間各車次將依照旅運特性分別配置3至5節自由座車廂，持定期票、回數票及開啟自動加值功能悠遊卡／一卡通聯名卡的旅客，可直接感應進站，歡迎多加利用。

台灣高鐵提醒，配合「防疫新生活」運動，旅客進站時仍須配合量測體溫、自備口罩並配戴，進站後若可維持社交距離，得不戴口罩。乘車期間若有飲食需求，可在維持社交距離下或相鄰旅客有戴口罩時飲食，飲食完畢如無法維持社交距離仍須戴口罩。

另外，高鐵列車現已提供推車販售、自動販賣機服務及商務車廂熱飲與書報雜誌供應。敬請旅客於車上享用餐食時，留意保持社交距離等相關規定，以維護自身及其他旅客的健康安全。

(工商 )