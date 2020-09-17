第55屆電視金鐘獎26日在國父紀念館舉行，這次開場主題「歡迎來到金鐘獎」，為的就是要讓觀眾和現場的來賓，可以在一開始就感受到金鐘獎的氣勢磅礡，要把這個榮耀獻給所有金鐘55的入圍者。第一個演出金鐘團隊特地邀請到最強分身樂團「魚丁糸」的鍵盤手龔鈺祺（阿龔）獨挑大梁擔任編曲、製作及鋼琴演奏，以及享譽國際的知名年輕指揮家吳曜宇，率領台北愛樂青年管弦樂團，帶給所有人最美好的音樂饗宴。

第二段演出歌舞「這是我的舞台」，由首次在金鐘典禮上主持兼表演搭檔的Lulu和盧廣仲擔任，他們除了擔任階段主持人外也是表演嘉賓，兩人都覺得壓力很大，Lulu覺得跟盧廣仲一起表演很有趣、好玩，「唱歌的部分完全交給他，寫腳本的部分交給我」，如同本屆主題「對手」，兩人各自發揮所長，在舞台上互尬魅力，盧廣仲第一次在台上講話比唱歌多，讓他認為是一大挑戰，但因對手是黃路梓茵Lulu而感到安心，「Lulu很強，都不用說話就很好笑了！」

Lulu覺得跟盧廣仲一起表演很有趣。（三立提供）

第三段表演節目「夢想就要起飛」由「嘻哈教主」大支擔任表演嘉賓，他特別與「視覺藝術家」陳怡潔合作演出，之前和陳怡潔已合作過，溝通起來特別容易無障礙，大支特別為此次金鐘典禮創作歌曲「對手」，其含意是想描述人只會怨嘆自己得不到資源，夢想被貧窮限制，但卻不想想是否自己的夢想太過老套、平庸，想要提醒大家要記得先檢視自身，而不要倒因為果，希望頒獎典禮大家聽到這首歌時都能很嗨，聽完後也能接收到歌曲想要傳達的訊息「努力把夢做大」。

(中時 )